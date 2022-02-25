https://ria.ru/20220225/peregovory-1775133847.html

Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022

Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:23

2022-02-25T18:23

2022-02-25T18:35

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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дмитрий песков

минск

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы передали украинцам организовать переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом (Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. Российской стороной сразу же по поручению президента была сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дели и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220225/vstrecha-1775129305.html

россия

украина

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, дмитрий песков, минск, ситуация в днр и лнр, в мире