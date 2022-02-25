18:23 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия довела до Украины согласие организовать переговоры
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы передали украинцам организовать переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом (Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. Российской стороной сразу же по поручению президента была сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дели и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.
Опубликовано: Петр Попадюк