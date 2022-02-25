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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775133847.html
Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков
Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков
Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:23
2022-02-25T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
минск
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы передали украинцам организовать переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом (Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. Российской стороной сразу же по поручению президента была сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дели и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, минск, ситуация в днр и лнр, в мире
18:23 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
 
Россия довела до Украины согласие организовать переговоры, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия довела до Украины согласие организовать переговоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы передали украинцам организовать переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом (Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. Российской стороной сразу же по поручению президента была сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дели и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДмитрий ПесковМинскСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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