https://ria.ru/20220225/pashinyan-1774964155.html

Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС

Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Нур-Султане заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:01

2022-02-25T10:01

2022-02-25T17:04

экономика

армения

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260453_0:122:3047:1836_1920x0_80_0_0_15921915abfa94f2342858f4984721dc.jpg

ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Нур-Султане заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС."Сегодня уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. Республика Армения рассматривает переход к цифровой экономике в качестве ключевой движущей силы экономического роста. Традиционно активно участвует и поддерживает процессы формирования и реализации цифровой повестки Союза", - сказал Пашинян.В этом контексте он подчеркнул важность реализации проекта евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий."Промышленное сотрудничество стран Союза должно быть нацелено на углубление промышленной кооперации в приоритетных отраслях и устранение барьеров во взаимной торговле, развитие импортозамещения, внедрение инноваций, создание новых высокотехнологических производств", - отметил глава армянского правительства.По его словам, Армения обладает компетенциями в сфере микроэлектроники, позволяющими производить сложную электронную продукцию, что может стать еще одним важным шагом в развитии кооперации предприятиями микроэлектроники в рамках Союза."Помимо этого, считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения. Развитие этого направления позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве наиболее востребованных видов товаров. В связи с этим необходимо расширить инструменты государственной поддержки промышленности в странах союза и возможного направления их поступательного движения", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20220225/eaes-1774958079.html

https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, армения, евразийский экономический союз