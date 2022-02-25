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Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС
Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Нур-Султане заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:01
2022-02-25T17:04
экономика
армения
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Нур-Султане заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС."Сегодня уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. Республика Армения рассматривает переход к цифровой экономике в качестве ключевой движущей силы экономического роста. Традиционно активно участвует и поддерживает процессы формирования и реализации цифровой повестки Союза", - сказал Пашинян.В этом контексте он подчеркнул важность реализации проекта евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий."Промышленное сотрудничество стран Союза должно быть нацелено на углубление промышленной кооперации в приоритетных отраслях и устранение барьеров во взаимной торговле, развитие импортозамещения, внедрение инноваций, создание новых высокотехнологических производств", - отметил глава армянского правительства.По его словам, Армения обладает компетенциями в сфере микроэлектроники, позволяющими производить сложную электронную продукцию, что может стать еще одним важным шагом в развитии кооперации предприятиями микроэлектроники в рамках Союза."Помимо этого, считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения. Развитие этого направления позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве наиболее востребованных видов товаров. В связи с этим необходимо расширить инструменты государственной поддержки промышленности в странах союза и возможного направления их поступательного движения", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20220225/eaes-1774958079.html
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Дарья Буймова
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экономика, армения, евразийский экономический союз
10:01 25.02.2022 (обновлено: 17:04 25.02.2022)
 
Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС

Премьер Армении Пашинян заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Нур-Султане заявил о ключевой роли цифровой экономики в развитии ЕАЭС.
"Сегодня уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. Республика Армения рассматривает переход к цифровой экономике в качестве ключевой движущей силы экономического роста. Традиционно активно участвует и поддерживает процессы формирования и реализации цифровой повестки Союза", - сказал Пашинян.
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Страны ЕАЭС остаются вместе, заявил Мишустин
В этом контексте он подчеркнул важность реализации проекта евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.
"Промышленное сотрудничество стран Союза должно быть нацелено на углубление промышленной кооперации в приоритетных отраслях и устранение барьеров во взаимной торговле, развитие импортозамещения, внедрение инноваций, создание новых высокотехнологических производств", - отметил глава армянского правительства.
По его словам, Армения обладает компетенциями в сфере микроэлектроники, позволяющими производить сложную электронную продукцию, что может стать еще одним важным шагом в развитии кооперации предприятиями микроэлектроники в рамках Союза.
"Помимо этого, считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения. Развитие этого направления позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве наиболее востребованных видов товаров. В связи с этим необходимо расширить инструменты государственной поддержки промышленности в странах союза и возможного направления их поступательного движения", - сказал Пашинян.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
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