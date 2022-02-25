https://ria.ru/20220225/pase-1775100215.html

Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат

Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат - РИА Новости, 25.02.2022

Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат

Руководящий комитет ПАСЕ решил инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с ситуацией на Украине, сообщил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:37

2022-02-25T16:37

2022-02-25T16:37

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АФИНЫ, 25 фев – РИА Новости. Руководящий комитет ПАСЕ решил инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с ситуацией на Украине, сообщил депутат парламента Греции, бывший глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос, который возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс – крупнейшей оппозиционной партии страны.По его словам, надо дать дипломатии последний шанс с немедленным прекращением огня и выводом российских войск с территории Украины, об этом Катрунгалос написал в статье в органе партии газете "Авги". Ее распространила пресс-служба партии."Председательствующий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, где я представлял левую группу, уже постановил единогласным решением всех пяти политических групп инициировать процедуру приостановления (членства) или исключения России из организации в случае несоблюдения ею своих обязательств", - сообщил Катрунгалос.В дословном переводе статья называется "Закрыть дверь психиатрической больницы", однако это выражение греки используют в значении "Закрыть дверь войне".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775091951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/pase-1769688784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, совет европы