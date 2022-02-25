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Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат
Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат - РИА Новости, 25.02.2022
Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат
Руководящий комитет ПАСЕ решил инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с ситуацией на Украине, сообщил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:37
2022-02-25T16:37
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
совет европы
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АФИНЫ, 25 фев – РИА Новости. Руководящий комитет ПАСЕ решил инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с ситуацией на Украине, сообщил депутат парламента Греции, бывший глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос, который возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс – крупнейшей оппозиционной партии страны.По его словам, надо дать дипломатии последний шанс с немедленным прекращением огня и выводом российских войск с территории Украины, об этом Катрунгалос написал в статье в органе партии газете "Авги". Ее распространила пресс-служба партии."Председательствующий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, где я представлял левую группу, уже постановил единогласным решением всех пяти политических групп инициировать процедуру приостановления (членства) или исключения России из организации в случае несоблюдения ею своих обязательств", - сообщил Катрунгалос.В дословном переводе статья называется "Закрыть дверь психиатрической больницы", однако это выражение греки используют в значении "Закрыть дверь войне".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775091951.html
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Варвара Скокшина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, совет европы
16:37 25.02.2022
 
Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России, заявил греческий депутат

Греческий депутат Катрунгалос: комитет ПАСЕ инициирует приостановку членства России

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание ПАСЕ. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 фев – РИА Новости. Руководящий комитет ПАСЕ решил инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с ситуацией на Украине, сообщил депутат парламента Греции, бывший глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос, который возглавляет сектор внешней политики и международных отношений в партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс – крупнейшей оппозиционной партии страны.
По его словам, надо дать дипломатии последний шанс с немедленным прекращением огня и выводом российских войск с территории Украины, об этом Катрунгалос написал в статье в органе партии газете "Авги". Ее распространила пресс-служба партии.
"Председательствующий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, где я представлял левую группу, уже постановил единогласным решением всех пяти политических групп инициировать процедуру приостановления (членства) или исключения России из организации в случае несоблюдения ею своих обязательств", - сообщил Катрунгалос.
В дословном переводе статья называется "Закрыть дверь психиатрической больницы", однако это выражение греки используют в значении "Закрыть дверь войне".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 20:44В мире
ПАСЕ ратифицировала права российской делегации
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСовет Европы
 
 
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