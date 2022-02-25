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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/otvetstvennost-1775104078.html
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России - РИА Новости, 25.02.2022
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:50
2022-02-25T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Задача операции - привлечь нынешних деятелей (киевский режим), марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии
16:50 25.02.2022 (обновлено: 16:55 25.02.2022)
 
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России

МИД назвал привлечение киевского режима к ответственности за преступления целью России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задача операции - привлечь нынешних деятелей (киевский режим), марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:36
В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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