https://ria.ru/20220225/otvetstvennost-1775104078.html

МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России

МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России - РИА Новости, 25.02.2022

МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России

Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:50

2022-02-25T16:50

2022-02-25T16:55

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Задача операции - привлечь нынешних деятелей (киевский режим), марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099732.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии