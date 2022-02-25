https://ria.ru/20220225/otvetstvennost-1775104078.html
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России - РИА Новости, 25.02.2022
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:50
2022-02-25T16:50
2022-02-25T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель операции России на Украине - привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Задача операции - привлечь нынешних деятелей (киевский режим), марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ", - сказала Захарова в ходе брифинга.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии
16:50 25.02.2022 (обновлено: 16:55 25.02.2022)
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
МИД назвал привлечение киевского режима к ответственности за преступления целью России