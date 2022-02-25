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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова
Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022
Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:12
2022-02-25T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
россия
ситуация в днр и лнр
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи". При этом пауза Киева сопровождается развертыванием им систем залпового огня в жилых кварталах."Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра",- сказала она журналистам.Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:12 25.02.2022 (обновлено: 23:15 25.02.2022)
 
Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова

Захарова: Украина отказалась от переговоров, предложила вернуться к вопросу в субботу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи". При этом пауза Киева сопровождается развертыванием им систем залпового огня в жилых кварталах.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД
"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра",- сказала она журналистам.
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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