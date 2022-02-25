https://ria.ru/20220225/otkaz-1775184697.html

Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова

Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022

Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи". При этом пауза Киева сопровождается развертыванием им систем залпового огня в жилых кварталах."Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра",- сказала она журналистам.Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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