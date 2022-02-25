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Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков

Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 25.02.2022

Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:56

2022-02-25T13:56

2022-02-25T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив вынужденный характер таких мер."Президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр