https://ria.ru/20220225/operatsiya-1775041270.html
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:56
2022-02-25T13:56
2022-02-25T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив вынужденный характер таких мер."Президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Путин слышит мнения тех, кто против операции на Украине, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин слышит мнения тех, кто против демилитаризации на Украине
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин слышит мнение и тех, кто выступает против операции по демилитаризации Украины, и тех, кто солидарен с таким решением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив вынужденный характер таких мер.
"Президент слышит мнение всех и понимает, скажем так, пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова