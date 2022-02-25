https://ria.ru/20220225/operatsii-1774944701.html
НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях
НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях - РИА Новости, 25.02.2022
НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях
Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:46
2022-02-25T07:46
2022-02-25T07:54
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россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях."Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", - говорится в заявлении НБУ.НБУ также запретил украинским банкам любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии.
https://ria.ru/20220225/kiev-1774945073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
07:46 25.02.2022 (обновлено: 07:54 25.02.2022)
НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях
Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях