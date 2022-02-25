https://ria.ru/20220225/operatsii-1774944701.html

НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях - РИА Новости, 25.02.2022

НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:46

2022-02-25T07:46

2022-02-25T07:54

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях."Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", - говорится в заявлении НБУ.НБУ также запретил украинским банкам любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии.

https://ria.ru/20220225/kiev-1774945073.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия