Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/oon-1775171360.html
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места - РИА Новости, 25.02.2022
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:30
2022-02-25T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c53c6b34eb07da7b671635952ab51a.jpg
ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин Гриффитс."Пока весь наш состав в безопасности, в том числе в зоне Донбасса. Мы перемещаем сотрудников в Киеве в безопасные места. Они как и все граждане провели это утро в убежищах", - сказал Гриффитс.По его словам, сотрудники в Киеве в ежедневном контакте с организацией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775172987.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3018c09feeb383aa6c32d02dd67f0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон
21:30 25.02.2022 (обновлено: 21:57 25.02.2022)
 
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места

ООН решила переместить сотрудников организации в Киеве в безопасные места

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин Гриффитс.
"Пока весь наш состав в безопасности, в том числе в зоне Донбасса. Мы перемещаем сотрудников в Киеве в безопасные места. Они как и все граждане провели это утро в убежищах", - сказал Гриффитс.
По его словам, сотрудники в Киеве в ежедневном контакте с организацией.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала