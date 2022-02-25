https://ria.ru/20220225/oon-1775171360.html

ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места

ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места - РИА Новости, 25.02.2022

ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места

ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:30

2022-02-25T21:30

2022-02-25T21:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c53c6b34eb07da7b671635952ab51a.jpg

ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин Гриффитс."Пока весь наш состав в безопасности, в том числе в зоне Донбасса. Мы перемещаем сотрудников в Киеве в безопасные места. Они как и все граждане провели это утро в убежищах", - сказал Гриффитс.По его словам, сотрудники в Киеве в ежедневном контакте с организацией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775172987.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, оон