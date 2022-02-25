https://ria.ru/20220225/oon-1775171360.html
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места - РИА Новости, 25.02.2022
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:30
2022-02-25T21:30
2022-02-25T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места, все ооновцы, работающие на Украине, пока в безопасности, заявил на брифинге замгенсека ООН Мартин Гриффитс."Пока весь наш состав в безопасности, в том числе в зоне Донбасса. Мы перемещаем сотрудников в Киеве в безопасные места. Они как и все граждане провели это утро в убежищах", - сказал Гриффитс.По его словам, сотрудники в Киеве в ежедневном контакте с организацией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775172987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон
21:30 25.02.2022 (обновлено: 21:57 25.02.2022)
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
ООН решила переместить сотрудников организации в Киеве в безопасные места