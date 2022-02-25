https://ria.ru/20220225/ofshory-1775079160.html

Путин подписал закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС

Путин подписал закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС - РИА Новости, 25.02.2022

Путин подписал закон по "русским офшорам", снимающий претензии ЕС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый"... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:39

2022-02-25T15:39

2022-02-25T15:39

россия

экономика

калининградская область

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, донастраивающий режим специальных административных районов (САР) и снимающий угрозу попадания России в "серый" налоговый список Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как пояснял Минфин, изменения в режим так называемых "русских офшоров" были подготовлены по результатам консультаций с ЕС, чтобы привести его в соответствие требованиям к добросовестным налоговым практикам. В частности изменения предусматривают, что для получения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и ведение там экономической деятельности (substance).Законом прописаны конкретные условия предоставления международной холдинговой компании (МХК) налоговых льгот на территории САРа. На территории спецрайона у нее должен быть офис площадью не менее 50 квадратных метров, а в штате - не менее 15 местных жителей. При этом минимальный объем инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, которые МХК обязана осуществить в течение трех лет, чтобы иметь право на налоговые льготы, увеличивается с 50 миллионов до 300 миллионов рублей.Льготы сможет получить МХК, доля доходов которой от пассивной деятельности превышает 90% в общей сумме доходов, а доля расходов на приобретение товаров (работ, услуг) в России превышает 70% от общей суммы понесенных расходов. При этом хотя бы одно контролирующее лицо такой холдинговой компании должно быть налоговым резидентом РФ.Закон также позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами спецрайонов. Это смогут сделать российские холдинговые компании, созданные до 2018 года, с местом нахождения на территории спецрайона и с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Чтобы стать резидентом САР, российская компания должна будет получить статус МХК, а заявку на этот статус она сможет подать только после "переезда" в этот спецрайон.При этом переезд в САР из другого региона России будет возможен только в случае, если против этого не возражают власти этого региона. О желании получить такой статус российская компания обязана будет уведомить власти региона, в котором она зарегистрирована до "переезда", не позднее чем за полгода до подачи соответствующей заявки. Власти региона смогут накладывать вето на такой "переезд" в отношении компании, если на нее приходилось более 1% от поступавшего в региональный бюджет налога на прибыль хотя бы в один год из трех последних.САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

https://ria.ru/20220212/nalogi-1772442713.html

https://ria.ru/20220124/nalog-1769314912.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, экономика, калининградская область, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин