https://ria.ru/20220225/oesr-1775169811.html
ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации
ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации - РИА Новости, 25.02.2022
ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:18
2022-02-25T21:18
2022-02-25T23:15
оэср
экономика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации."Совет (ОЭСР - ред.) решил официально прекратить процесс присоединения России, который был отложен в 2014 году", - сообщается в заявлении.ОЭСР подчеркнула, что решила закрыть офис организации в Москве и перестать приглашать Россию на встречи на уровне министров.ОЭСР также сообщила, что попросила Комитет по внешним связям прекратить участие России в других комитетах организации.Совет ОЭСР также попросил генерального секретаря организации принять меры для остановки всех проектов, финансируемых путем добровольных пожертвований РФ.В заявлении организации отмечается, что вопросы сотрудничества ОЭСР с РФ и допмер поддержки Украины будут рассмотрены в течение следующих дней и недель.Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оэср, экономика, россия
21:18 25.02.2022 (обновлено: 23:15 25.02.2022)
ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации
ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации.
"Совет (ОЭСР - ред.) решил официально прекратить процесс присоединения России
, который был отложен в 2014 году", - сообщается в заявлении.
ОЭСР
подчеркнула, что решила закрыть офис организации в Москве
и перестать приглашать Россию на встречи на уровне министров.
ОЭСР также сообщила, что попросила Комитет по внешним связям прекратить участие России в других комитетах организации.
Совет ОЭСР также попросил генерального секретаря организации принять меры для остановки всех проектов, финансируемых путем добровольных пожертвований РФ.
В заявлении организации отмечается, что вопросы сотрудничества ОЭСР с РФ и допмер поддержки Украины
будут рассмотрены в течение следующих дней и недель.
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.