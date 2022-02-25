https://ria.ru/20220225/oesr-1775169811.html

ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации

ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации - РИА Новости, 25.02.2022

ОЭСР прекратила процесс присоединения России к организации

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:18

2022-02-25T21:18

2022-02-25T23:15

оэср

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации."Совет (ОЭСР - ред.) решил официально прекратить процесс присоединения России, который был отложен в 2014 году", - сообщается в заявлении.ОЭСР подчеркнула, что решила закрыть офис организации в Москве и перестать приглашать Россию на встречи на уровне министров.ОЭСР также сообщила, что попросила Комитет по внешним связям прекратить участие России в других комитетах организации.Совет ОЭСР также попросил генерального секретаря организации принять меры для остановки всех проектов, финансируемых путем добровольных пожертвований РФ.В заявлении организации отмечается, что вопросы сотрудничества ОЭСР с РФ и допмер поддержки Украины будут рассмотрены в течение следующих дней и недель.Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

оэср, экономика, россия