https://ria.ru/20220225/odkb-1775133085.html
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД
Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:20
2022-02-25T18:20
2022-02-25T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается вступления, невступления ДНР, ЛНР в какие-либо объединения, это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с ... тем, что государства - члены должны сначала их признать", - ответила она в ходе брифинга на вопрос о перспективе вступления ЛНР и ДНР в ОДКБ.По ее словам, взаимодействие ЛНР и ДНР "с миром только начинается".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/odkb-1773831123.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, одкб, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:20 25.02.2022 (обновлено: 18:33 25.02.2022)
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: говорить о вступлении республик Донбасса в ОДКБ преждевременно