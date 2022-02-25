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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/odkb-1775133085.html
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД
Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:20
2022-02-25T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
одкб
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается вступления, невступления ДНР, ЛНР в какие-либо объединения, это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с ... тем, что государства - члены должны сначала их признать", - ответила она в ходе брифинга на вопрос о перспективе вступления ЛНР и ДНР в ОДКБ.По ее словам, взаимодействие ЛНР и ДНР "с миром только начинается".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/odkb-1773831123.html
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, одкб, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:20 25.02.2022 (обновлено: 18:33 25.02.2022)
 
Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: говорить о вступлении республик Донбасса в ОДКБ преждевременно

© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается вступления, невступления ДНР, ЛНР в какие-либо объединения, это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с ... тем, что государства - члены должны сначала их признать", - ответила она в ходе брифинга на вопрос о перспективе вступления ЛНР и ДНР в ОДКБ.
По ее словам, взаимодействие ЛНР и ДНР "с миром только начинается".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 21:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОДКБРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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