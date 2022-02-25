https://ria.ru/20220225/odkb-1775133085.html

Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД

Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Говорить о вступлении ДНР и ЛНР в ОДКБ преждевременно, заявили в МИД

Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:20

2022-02-25T18:20

2022-02-25T18:33

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

одкб

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Говорить о возможном вступлении ЛНР и ДНР в ОДКБ преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается вступления, невступления ДНР, ЛНР в какие-либо объединения, это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с ... тем, что государства - члены должны сначала их признать", - ответила она в ходе брифинга на вопрос о перспективе вступления ЛНР и ДНР в ОДКБ.По ее словам, взаимодействие ЛНР и ДНР "с миром только начинается".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/odkb-1773831123.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, одкб, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова