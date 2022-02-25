В Одессе ввели комендантский час
Власти Одессы ввели комендантский час в городе с 23:00 до 5:00
Украинские военные
МОСКВА – 25 фев. РИА Новости. Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации.
"В Одессе введен комендантский час. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении комендантского часа с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Ранее комендантский час был введен в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Львове, Николаеве, Харькове, Запорожье.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев