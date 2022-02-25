Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/odessa-1775155539.html
В Одессе ввели комендантский час
В Одессе ввели комендантский час - РИА Новости, 25.02.2022
В Одессе ввели комендантский час
Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:56
2022-02-25T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
одесса
украина
донбасс
геннадий труханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_268:730:2612:2048_1920x0_80_0_0_74aea545c8e212ed0560897f6edc73d9.jpg
МОСКВА – 25 фев. РИА Новости. Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации."В Одессе введен комендантский час. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении комендантского часа с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.Ранее комендантский час был введен в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Львове, Николаеве, Харькове, Запорожье.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775154195.html
россия
одесса
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_885:807:2539:2048_1920x0_80_0_0_2d7f2e70967b668dd3c0a8172287a2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, одесса, украина, донбасс, геннадий труханов
19:56 25.02.2022
 
В Одессе ввели комендантский час

Власти Одессы ввели комендантский час в городе с 23:00 до 5:00

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА – 25 фев. РИА Новости. Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации.
Одессе введен комендантский час. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении комендантского часа с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:47
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Ранее комендантский час был введен в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Львове, Николаеве, Харькове, Запорожье.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:50
Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияОдессаУкраинаДонбассГеннадий Труханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала