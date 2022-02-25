https://ria.ru/20220225/odessa-1775155539.html

В Одессе ввели комендантский час

В Одессе ввели комендантский час - РИА Новости, 25.02.2022

В Одессе ввели комендантский час

Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:56

2022-02-25T19:56

2022-02-25T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

одесса

украина

донбасс

геннадий труханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774854635_268:730:2612:2048_1920x0_80_0_0_74aea545c8e212ed0560897f6edc73d9.jpg

МОСКВА – 25 фев. РИА Новости. Власти Одессы ввели комендантский час в городе, который будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, сообщили в пятницу в пресс-службе одесской горадминистрации."В Одессе введен комендантский час. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении комендантского часа с 23.00 до 5.00", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.Ранее комендантский час был введен в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Львове, Николаеве, Харькове, Запорожье.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775154195.html

россия

одесса

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, одесса, украина, донбасс, геннадий труханов