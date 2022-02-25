21:51 25.02.2022 (обновлено: 22:44 25.02.2022)
СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками
СК возбудил два уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками
Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным СК, 24 февраля в результате массированных обстрелов крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня в городах Первомайск, Кировск, населенных пунктах Золотое-5 и Марьевка в ЛНР получили повреждения 13 домов, в шести домах поврежден газопровод.
Отмечается, что в Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске в ДНР ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и две котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Также были обстреляны здания школы №106 и городской детской клинической больницы №1.
Кроме того, по данным на сайте, утром 25 февраля после попадания артиллерийского снаряда в здание школы №50 в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, а в Донецке в это же время повреждено здание городского специализированного дома ребенка.
Помимо этого, примерно в 11 часов 25 февраля из-за попадания снаряда в жилой дом в Кировске погибли двое мирных жителей.
"По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ продолжает фиксировать доказательства преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По данным следствия, украинские военные продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Петр Попадюк