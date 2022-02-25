https://ria.ru/20220225/obstrely-1775173871.html

СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками

СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками - РИА Новости, 25.02.2022

СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками

Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:51

2022-02-25T21:51

2022-02-25T22:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ.По данным СК, 24 февраля в результате массированных обстрелов крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня в городах Первомайск, Кировск, населенных пунктах Золотое-5 и Марьевка в ЛНР получили повреждения 13 домов, в шести домах поврежден газопровод.Отмечается, что в Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске в ДНР ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и две котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Также были обстреляны здания школы №106 и городской детской клинической больницы №1.Кроме того, по данным на сайте, утром 25 февраля после попадания артиллерийского снаряда в здание школы №50 в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, а в Донецке в это же время повреждено здание городского специализированного дома ребенка.Помимо этого, примерно в 11 часов 25 февраля из-за попадания снаряда в жилой дом в Кировске погибли двое мирных жителей."По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ продолжает фиксировать доказательства преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По данным следствия, украинские военные продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775172541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины, докучаевск