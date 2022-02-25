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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrely-1775173871.html
СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками
СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками - РИА Новости, 25.02.2022
СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками
Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:51
2022-02-25T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ.По данным СК, 24 февраля в результате массированных обстрелов крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня в городах Первомайск, Кировск, населенных пунктах Золотое-5 и Марьевка в ЛНР получили повреждения 13 домов, в шести домах поврежден газопровод.Отмечается, что в Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске в ДНР ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и две котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Также были обстреляны здания школы №106 и городской детской клинической больницы №1.Кроме того, по данным на сайте, утром 25 февраля после попадания артиллерийского снаряда в здание школы №50 в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, а в Донецке в это же время повреждено здание городского специализированного дома ребенка.Помимо этого, примерно в 11 часов 25 февраля из-за попадания снаряда в жилой дом в Кировске погибли двое мирных жителей."По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ продолжает фиксировать доказательства преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По данным следствия, украинские военные продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775172541.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, вооруженные силы украины, докучаевск
21:51 25.02.2022 (обновлено: 22:44 25.02.2022)
 
СК возбудил два дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками

СК возбудил два уголовных дела после обстрелов ДНР и ЛНР украинскими силовиками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возбуждено два уголовных дела по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным СК, 24 февраля в результате массированных обстрелов крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня в городах Первомайск, Кировск, населенных пунктах Золотое-5 и Марьевка в ЛНР получили повреждения 13 домов, в шести домах поврежден газопровод.
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Отмечается, что в Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске в ДНР ранены четыре мирных жителя, одна женщина погибла, повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и две котельные, в результате чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Также были обстреляны здания школы №106 и городской детской клинической больницы №1.
Кроме того, по данным на сайте, утром 25 февраля после попадания артиллерийского снаряда в здание школы №50 в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, а в Донецке в это же время повреждено здание городского специализированного дома ребенка.
Помимо этого, примерно в 11 часов 25 февраля из-за попадания снаряда в жилой дом в Кировске погибли двое мирных жителей.
"По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ продолжает фиксировать доказательства преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По данным следствия, украинские военные продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДокучаевск
 
 
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