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В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных

В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных

В Луганской народной республике на 3.00 мск зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных по десяти населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:27

2022-02-25T04:27

2022-02-25T07:40

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В Луганской народной республике на 3.00 мск зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных по десяти населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Срок, за который произошли эти обстрелы, не приводится. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/ukraina-1774929681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, россия