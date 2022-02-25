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В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных
В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 25.02.2022
В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных
В Луганской народной республике на 3.00 мск зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных по десяти населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:27
2022-02-25T04:27
2022-02-25T07:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
лнр
россия
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В Луганской народной республике на 3.00 мск зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных по десяти населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Срок, за который произошли эти обстрелы, не приводится. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. В четверг утром Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, россия
04:27 25.02.2022 (обновлено: 07:40 25.02.2022)
В ЛНР зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ совершили 33 обстрела по 10 населенным пунктам
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В Луганской народной республике на 3.00 мск зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных по десяти населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 03.00 25 февраля 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении.
Срок, за который произошли эти обстрелы, не приводится. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В четверг утром Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.