21:52 25.02.2022 (обновлено: 22:03 25.02.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 122 мм по Верхнеторецкому
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате обстрела в здание в Донбассе
Поврежденное в результате обстрела в здание в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелы в направлении населенного пункта Верхнеторецкое (южное) зафиксированы в 21:25, "выпущено 5 снарядов калибром 122 мм".
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова