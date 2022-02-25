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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775174208.html
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:52
2022-02-25T22:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
днр
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелы в направлении населенного пункта Верхнеторецкое (южное) зафиксированы в 21:25, "выпущено 5 снарядов калибром 122 мм".Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
россия
украина
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, днр, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:52 25.02.2022 (обновлено: 22:03 25.02.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 122 мм по Верхнеторецкому

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате обстрела в здание в Донбассе
Поврежденное в результате обстрела в здание в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденное в результате обстрела в здание в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелы в направлении населенного пункта Верхнеторецкое (южное) зафиксированы в 21:25, "выпущено 5 снарядов калибром 122 мм".
Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДНРРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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