https://ria.ru/20220225/obstrel-1775174208.html

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:52

2022-02-25T21:52

2022-02-25T22:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

днр

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774251096_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_5c193b03ebd5a0863b7b9f3b30210147.jpg

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Верхнеторецкое, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелы в направлении населенного пункта Верхнеторецкое (южное) зафиксированы в 21:25, "выпущено 5 снарядов калибром 122 мм".Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, днр, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр