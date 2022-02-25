https://ria.ru/20220225/obstrel-1775144682.html

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка

Школы и детская площадка повреждены из-за обстрела украинских войск в донецком Докучаевске, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:02

2022-02-25T19:02

2022-02-25T19:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сцкк

донецкая народная республика

украина

чернобыльская аэс

киев

вооруженный конфликт на востоке украины

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Школы и детская площадка повреждены из-за обстрела украинских войск в донецком Докучаевске, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно представленной информации, повреждения зафиксированы по адресам, где расположены школа № 4, музыкальная школа и социальные службы, а также детская площадка напротив Спортивного комплекса "Доломит".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zhiteli-1775143584.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сцкк, донецкая народная республика, украина, чернобыльская аэс, киев, вооруженный конфликт на востоке украины