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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775144682.html
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка
Школы и детская площадка повреждены из-за обстрела украинских войск в донецком Докучаевске, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:02
2022-02-25T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
донецкая народная республика
украина
чернобыльская аэс
киев
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Школы и детская площадка повреждены из-за обстрела украинских войск в донецком Докучаевске, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно представленной информации, повреждения зафиксированы по адресам, где расположены школа № 4, музыкальная школа и социальные службы, а также детская площадка напротив Спортивного комплекса "Доломит".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/zhiteli-1775143584.html
донецкая народная республика
украина
киев
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, украина, чернобыльская аэс, киев, вооруженный конфликт на востоке украины
19:02 25.02.2022 (обновлено: 19:05 25.02.2022)
 
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донбассе
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Школы и детская площадка повреждены из-за обстрела украинских войск в донецком Докучаевске, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно представленной информации, повреждения зафиксированы по адресам, где расположены школа № 4, музыкальная школа и социальные службы, а также детская площадка напротив Спортивного комплекса "Доломит".
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке погибли двое мирных жителей из-за обстрела украинских силовиков
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЧернобыльская АЭСКиевВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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