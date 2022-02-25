https://ria.ru/20220225/obstrel-1775003931.html

В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра

В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра

Территория республиканского спасательного центра в Донецке подверглась обстрелу украинских военных, личный состав направился в укрытие, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:15

2022-02-25T12:15

2022-02-25T12:42

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Территория республиканского спасательного центра в Донецке подверглась обстрелу украинских военных, личный состав направился в укрытие, сообщает МЧС ДНР."Сегодня, 25 февраля, в 11 часов 40 минут в Центр управления кризисных ситуаций МЧС ДНР поступила информация об обстреле территории Республиканского спасательного центра МЧС. Личный состав оперативно направился в укрытие. На данный момент их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/granitsy-1775013936.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире