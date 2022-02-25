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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775003931.html
В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра
В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра - РИА Новости, 25.02.2022
В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра
Территория республиканского спасательного центра в Донецке подверглась обстрелу украинских военных, личный состав направился в укрытие, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:15
2022-02-25T12:42
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Территория республиканского спасательного центра в Донецке подверглась обстрелу украинских военных, личный состав направился в укрытие, сообщает МЧС ДНР."Сегодня, 25 февраля, в 11 часов 40 минут в Центр управления кризисных ситуаций МЧС ДНР поступила информация об обстреле территории Республиканского спасательного центра МЧС. Личный состав оперативно направился в укрытие. На данный момент их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире
12:15 25.02.2022 (обновлено: 12:42 25.02.2022)
 
В Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра

МЧС ДНР: в Донецке обстреляли территорию республиканского спасательного центра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Территория республиканского спасательного центра в Донецке подверглась обстрелу украинских военных, личный состав направился в укрытие, сообщает МЧС ДНР.
"Сегодня, 25 февраля, в 11 часов 40 минут в Центр управления кризисных ситуаций МЧС ДНР поступила информация об обстреле территории Республиканского спасательного центра МЧС. Личный состав оперативно направился в укрытие. На данный момент их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин анонсировал выход войск ДНР и ЛНР на границы областей
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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