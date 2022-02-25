12:11 25.02.2022 (обновлено: 12:32 25.02.2022)
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор
В Белгородской области сообщили о повреждении семи домов при обстреле со стороны Украины
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских войск. По данным следствия, в четверг в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения были причинены травмы, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Гладков накануне заявлял, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за снарядов.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
Сотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
"Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома – ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", - цитирует Гладкова пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что в регионе также подсчитывают ущерб, нанесенный дорожной сети. "Хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия", - отметил он.
Опубликовано: Дарья Буймова