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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор - РИА Новости, 25.02.2022
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор
Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:11
2022-02-25T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородская область
белгород
ровеньский район
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков.СК возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских войск. По данным следствия, в четверг в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения были причинены травмы, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Гладков накануне заявлял, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за снарядов."Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома – ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", - цитирует Гладкова пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что в регионе также подсчитывают ущерб, нанесенный дорожной сети. "Хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/obstrel-1774859349.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, ровеньский район, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
12:11 25.02.2022 (обновлено: 12:32 25.02.2022)
 
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор

В Белгородской области сообщили о повреждении семи домов при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
Сотрудник полиции на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских войск. По данным следствия, в четверг в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения были причинены травмы, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Гладков накануне заявлял, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за снарядов.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
Сотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудники специализированных служб на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде
"Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома – ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", - цитирует Гладкова пресс-служба правительства региона.
Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК возбудил дело из-за обстрела Белгородской области со стороны Украины
Губернатор отметил, что в регионе также подсчитывают ущерб, нанесенный дорожной сети. "Хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия", - отметил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 11:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава Белгородской области рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияБелгородская областьБелгородРовеньский районСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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