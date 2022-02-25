https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html

В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор

В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор - РИА Новости, 25.02.2022

В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор

Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:11

2022-02-25T12:11

2022-02-25T12:32

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгородская область

белгород

ровеньский район

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Семь домов повреждены снарядами в Белгородской области, жильцов переселили в гостиницы, власти помогут им восстановить дома, заявил губернатор Вячеслав Гладков.СК возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны украинских войск. По данным следствия, в четверг в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения были причинены травмы, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Гладков накануне заявлял, что на территории региона зафиксировано шесть эпизодов разрушений из-за снарядов."Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома – ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", - цитирует Гладкова пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что в регионе также подсчитывают ущерб, нанесенный дорожной сети. "Хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obstrel-1774859349.html

https://ria.ru/20220224/razrusheniya-1774697615.html

белгородская область

белгород

ровеньский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, ровеньский район, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр