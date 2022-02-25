11:05 25.02.2022 (обновлено: 11:16 25.02.2022)
ВСУ выпустили два снаряда по Пантелеймоновке в ДНР
ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР
Сотрудники народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило, что украинские военные совершили обстрел по направлению населенные пункты Верхнеторецкое - Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:36 - н.п. Верхнеторецкое - н.п. Пантелеймоновка: выпущено два снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина