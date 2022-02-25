Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1774982027.html
ВСУ выпустили два снаряда по Пантелеймоновке в ДНР
ВСУ выпустили два снаряда по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ выпустили два снаряда по Пантелеймоновке в ДНР
Представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило, что украинские военные совершили обстрел по направлению населенные пункты Верхнеторецкое -... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:05
2022-02-25T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774061801_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_317c6cfacdb9535f3048957c5f297594.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило, что украинские военные совершили обстрел по направлению населенные пункты Верхнеторецкое - Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:36 - н.п. Верхнеторецкое - н.п. Пантелеймоновка: выпущено два снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/koridor-1774981191.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774061801_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_577ea05fe2659c51d170515e6dfd153e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, днр
11:05 25.02.2022 (обновлено: 11:16 25.02.2022)
 
ВСУ выпустили два снаряда по Пантелеймоновке в ДНР

ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР
Сотрудники народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило, что украинские военные совершили обстрел по направлению населенные пункты Верхнеторецкое - Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:36 - н.п. Верхнеторецкое - н.п. Пантелеймоновка: выпущено два снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала