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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1774950247.html
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово
Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:50
2022-02-25T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка - н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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60
353
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в мире, ситуация в днр и лнр
08:50 25.02.2022 (обновлено: 08:56 25.02.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ применили тяжелое вооружение при обстреле Куликово

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка - н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:42
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку в деле признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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