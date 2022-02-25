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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obse-1774951899.html
Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР
Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:57
2022-02-25T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
смм обсе
обсе
ситуация в днр и лнр
днр
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.На данный момент практически вся парковка гостиницы в центре Донецка где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ заполнена автомобилями миссии. Сами сотрудники ОБСЕ также периодически выходят на улицу из гостиницы, передаёт корреспондент агентства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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Влада Копылова
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в мире, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр, днр, донецк (донецкая область)
08:57 25.02.2022 (обновлено: 09:00 25.02.2022)
 
Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР

Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент практически вся парковка гостиницы в центре Донецка где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ заполнена автомобилями миссии. Сами сотрудники ОБСЕ также периодически выходят на улицу из гостиницы, передаёт корреспондент агентства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСММ ОБСЕОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРДНРДонецк (Донецкая область)
 
 
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