https://ria.ru/20220225/obse-1774951899.html

Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР

Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Представители СММ ОБСЕ не покинули территорию ДНР

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:57

2022-02-25T08:57

2022-02-25T09:00

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не покинули территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.На данный момент практически вся парковка гостиницы в центре Донецка где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ заполнена автомобилями миссии. Сами сотрудники ОБСЕ также периодически выходят на улицу из гостиницы, передаёт корреспондент агентства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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