https://ria.ru/20220225/neftepererabotka-1774938772.html

Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России

Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России - РИА Новости, 25.02.2022

Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России

Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:24

2022-02-25T05:24

2022-02-25T06:21

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Второй основной компонент (нового пакета санкций ЕС - ред.) нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству. Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях.По ее словам, "запрещаются инструменты, которые крайне необходимы для переработки нефти"."Эти инструменты создаются в Европе, они уникальны и не могут быть заменены в мире другими поставщиками. Поэтому мы увидим, что с течением времени будет истощение доходов от переработанной нефти", - добавила глава ЕК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1774937926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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