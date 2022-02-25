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Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России
Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России - РИА Новости, 25.02.2022
Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России
Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:24
2022-02-25T06:21
россия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Второй основной компонент (нового пакета санкций ЕС - ред.) нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству. Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях.По ее словам, "запрещаются инструменты, которые крайне необходимы для переработки нефти"."Эти инструменты создаются в Европе, они уникальны и не могут быть заменены в мире другими поставщиками. Поэтому мы увидим, что с течением времени будет истощение доходов от переработанной нефти", - добавила глава ЕК.
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россия, в мире
05:24 25.02.2022 (обновлено: 06:21 25.02.2022)
 
Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: санкции ЕС направят против нефтепереработки в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза в отношении России в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Второй основной компонент (нового пакета санкций ЕС - ред.) нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству. Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС, на котором было принято решение об этих ограничениях.
По ее словам, "запрещаются инструменты, которые крайне необходимы для переработки нефти".

"Эти инструменты создаются в Европе, они уникальны и не могут быть заменены в мире другими поставщиками. Поэтому мы увидим, что с течением времени будет истощение доходов от переработанной нефти", - добавила глава ЕК.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
05:03В мире
ЕС запретит продавать самолеты и оборудование авиакомпаниям РФ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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