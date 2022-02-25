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Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее - РИА Новости, 25.02.2022
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:37
2022-02-25T08:37
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
цены на нефть
anz
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,6%, до 101,31 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent - на 2,32%, до 97,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 2,14%, до 94,81 доллара за баррель.В четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI - 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.Такому ралли способствовало решение ряда стран ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции из-за Донбасса.По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть выросла в цене, так как проведение спецоперации России на Украине еще больше усилило опасения по поводу рынка, который уже страдает от ограничений предложения и высокого спроса.Кроме того, замедлению темпов роста стоимости "черного золота" способствовало увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/neft-1774699182.html
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экономика, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, цены на нефть, anz, brent
08:37 25.02.2022
 
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

Мировые цены на нефть замедлили темпы роста после достижения ими рекордных показателей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,6%, до 101,31 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent - на 2,32%, до 97,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 2,14%, до 94,81 доллара за баррель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 11:35Сказано в эфире
Как изменятся цены на нефть на фоне спецоперации в Донбассе
В четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI - 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.
Такому ралли способствовало решение ряда стран ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции из-за Донбасса.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть выросла в цене, так как проведение спецоперации России на Украине еще больше усилило опасения по поводу рынка, который уже страдает от ограничений предложения и высокого спроса.
Кроме того, замедлению темпов роста стоимости "черного золота" способствовало увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 11:59Сказано в эфире
Нефть по 200 долларов? Экономист дал прогноз после нового рекорда на рынке
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияЦены на нефтьANZBrent
 
 
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