https://ria.ru/20220225/neft-1774948633.html
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее - РИА Новости, 25.02.2022
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:37
2022-02-25T08:37
2022-02-25T08:37
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
цены на нефть
anz
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,6%, до 101,31 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent - на 2,32%, до 97,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 2,14%, до 94,81 доллара за баррель.В четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI - 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.Такому ралли способствовало решение ряда стран ввести санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции из-за Донбасса.По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть выросла в цене, так как проведение спецоперации России на Украине еще больше усилило опасения по поводу рынка, который уже страдает от ограничений предложения и высокого спроса.Кроме того, замедлению темпов роста стоимости "черного золота" способствовало увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/neft-1774699182.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/neft-1774290032.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, цены на нефть, anz, brent
Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее
Мировые цены на нефть замедлили темпы роста после достижения ими рекордных показателей