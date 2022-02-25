https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html

Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие

Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие - РИА Новости, 25.02.2022

Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие, заявив, что их сменят те, кто будет служить народу, а не... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:29

2022-02-25T06:29

2022-02-25T06:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие, заявив, что их сменят те, кто будет служить народу, а не олигархам.По его словам, многие нынешние политики Украины уйдут в небытие, а на смену им придет новый ряд руководителей."Они будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было на протяжении столетий", - сказал сенатор.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина