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Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие
Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие - РИА Новости, 25.02.2022
Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие, заявив, что их сменят те, кто будет служить народу, а не... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:29
2022-02-25T06:29
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие, заявив, что их сменят те, кто будет служить народу, а не олигархам.По его словам, многие нынешние политики Украины уйдут в небытие, а на смену им придет новый ряд руководителей."Они будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было на протяжении столетий", - сказал сенатор.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
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в мире, россия, украина
06:29 25.02.2022
 
Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие

Сенатор от Крыма Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие, заявив, что их сменят те, кто будет служить народу, а не олигархам.
"Россия не будет оккупировать Украину, как это преподносится. Украина останется суверенным государством. На Украине после завершения специальной военной операции будет сформирована новая власть, которая будет служить, прежде всего, своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего, США", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, многие нынешние политики Украины уйдут в небытие, а на смену им придет новый ряд руководителей.
"Они будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было на протяжении столетий", - сказал сенатор.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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