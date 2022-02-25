23:45 25.02.2022 (обновлено: 03:31 26.02.2022)
МИД КНР: нужно учитывать требования России гарантий из-за расширения НАТО
Глава МИД КНР Ван И: нужно учитывать требования России гарантий из-за расширения НАТО
Министр иностранных дел КНР Ван И
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китай считает, что в условиях последовательного расширения НАТО на восток следует придавать должное значение законным требованиям России в области безопасности, заявил в пятницу министр иностранных дел Ван И.
Глава МИД Китая Ван И в пятницу провел серию телефонных разговоров с иностранными коллегами по украинскому вопросу, в том числе с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, китайский министр изложил позицию Пекина в нескольких пунктах, которые опубликованы внешнеполитическим ведомством КНР.
"В условиях пяти последовательных раундов расширения НАТО на восток законные требования России в области безопасности следует серьезно воспринимать и должным образом решать", - заявил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк