https://ria.ru/20220225/nato-1775188458.html

МИД КНР: нужно учитывать требования России гарантий из-за расширения НАТО

МИД КНР: нужно учитывать требования России гарантий из-за расширения НАТО - РИА Новости, 26.02.2022

МИД КНР: нужно учитывать требования России гарантий из-за расширения НАТО

Китай считает, что в условиях последовательного расширения НАТО на восток следует придавать должное значение законным требованиям России в области безопасности, РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:45

2022-02-25T23:45

2022-02-26T03:31

в мире

джо байден

нато

сша

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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Китай считает, что в условиях последовательного расширения НАТО на восток следует придавать должное значение законным требованиям России в области безопасности, заявил в пятницу министр иностранных дел Ван И.Глава МИД Китая Ван И в пятницу провел серию телефонных разговоров с иностранными коллегами по украинскому вопросу, в том числе с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, китайский министр изложил позицию Пекина в нескольких пунктах, которые опубликованы внешнеполитическим ведомством КНР.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/narusheniya-1775202860.html

сша

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, джо байден, нато, сша