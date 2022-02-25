https://ria.ru/20220225/nato-1775166430.html

НАТО сделает выводы по расстановке сил в Европе

НАТО сделает выводы по расстановке сил в Европе - РИА Новости, 25.02.2022

НАТО сделает выводы по расстановке сил в Европе

НАТО сделает выводы по расстановке своих сил в Европе после военной операции России на Украине. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:57

2022-02-25T20:57

2022-02-25T20:57

владимир путин

россия

луганская народная республика

нато

украина

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО сделает выводы по расстановке своих сил в Европе после военной операции России на Украине."В свете действий России мы сделаем необходимые выводы для НАТО по вопросу сдерживания и оборонной позиции... Мы осуществим все развертывания, необходимые для обеспечения сильного и надежного сдерживания и обороны в рамках альянса, сейчас и в будущем", - говорится в заявлении стран лидеров альянса.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220225/donbass-1775158971.html

https://ria.ru/20220225/sholts-1775165575.html

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, луганская народная республика, нато, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире