https://ria.ru/20220225/nato-1774971836.html

НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве

НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве - РИА Новости, 25.02.2022

НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве

НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:30

2022-02-25T10:30

2022-02-25T11:06

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/nato-1774773288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, польша, нато