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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/nato-1774971836.html
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве - РИА Новости, 25.02.2022
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве
НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:30
2022-02-25T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
польша
нато
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/nato-1774773288.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, польша, нато
10:30 25.02.2022 (обновлено: 11:06 25.02.2022)
 
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве

Глава госбезопасности Польши Солох: НАТО не планирует отправку войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet.
"Нет речи о направлении войск Союза (Североатлантического союза) и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается", - сказал Солох.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У НАТО нет планов по направлению войск на Украину, заявил Столтенберг
Опубликовано: Кирилл Волков
 
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