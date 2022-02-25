10:30 25.02.2022 (обновлено: 11:06 25.02.2022)
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве
Глава госбезопасности Польши Солох: НАТО не планирует отправку войск на Украину
ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. НАТО не рассматривает возможность направления войск на Украину, заявил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире радиостанции Zet.
"Нет речи о направлении войск Союза (Североатлантического союза) и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается", - сказал Солох.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков