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МИД: народы России и Украины преодолеют ненависть киевского режима
МИД: народы России и Украины преодолеют ненависть киевского режима - РИА Новости, 25.02.2022
МИД: народы России и Украины преодолеют ненависть киевского режима
Пещерная ненависть к России и всему русскому, включая язык, культуру, общую с Украиной историю стала визитной карточкой киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:22
2022-02-25T17:22
политика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пещерная ненависть к России и всему русскому, включая язык, культуру, общую с Украиной историю стала визитной карточкой киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099955.html
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политика, россия, украина
17:22 25.02.2022
 
МИД: народы России и Украины преодолеют ненависть киевского режима

МИД: верим, что мудрость народов России и Украины преодолеет ненависть киевского режима

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пещерная ненависть к России и всему русскому, включая язык, культуру, общую с Украиной историю стала визитной карточкой киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уверены, что наши семейные и духовные узы сильнее агрессивной ненавистнической политики марионеточного правительства в Киеве", - отметила Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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