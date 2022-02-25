07:28 25.02.2022 (обновлено: 07:29 25.02.2022)
В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 160 рейсов
Пассажир в международном аэропорту "Внуково"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.19 мск пятницы, во "Внуково" 13 рейсов задержано, 58 отменено, в "Домодедово" 7 рейсов задержано, 16 отменено, в "Шереметьево" 7 рейсов задержано, 60 отменено.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
В этот же день фиксировались задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах - их насчитывалось более 260.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Максим Горбачев