Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/moskva-1774943380.html
В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов
В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов
Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:28
2022-02-25T07:29
общество
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530bd8041ee099f445ef0c50a62eb022.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 7.19 мск пятницы, во "Внуково" 13 рейсов задержано, 58 отменено, в "Домодедово" 7 рейсов задержано, 16 отменено, в "Шереметьево" 7 рейсов задержано, 60 отменено.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.В этот же день фиксировались задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах - их насчитывалось более 260.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/aeroflot-1774942574.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_a6ec0cd684ef928cb64499f7150c0586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
07:28 25.02.2022 (обновлено: 07:29 25.02.2022)
 
В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 160 рейсов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту "Внуково"
Пассажир в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажир в международном аэропорту "Внуково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.19 мск пятницы, во "Внуково" 13 рейсов задержано, 58 отменено, в "Домодедово" 7 рейсов задержано, 16 отменено, в "Шереметьево" 7 рейсов задержано, 60 отменено.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
В этот же день фиксировались задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах - их насчитывалось более 260.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
06:59В мире
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота"
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ОбществоМоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала