https://ria.ru/20220225/moskva-1774943380.html

В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов

В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов - РИА Новости, 25.02.2022

В Москве задержали или отменили порядка 160 рейсов

Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:28

2022-02-25T07:28

2022-02-25T07:29

общество

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 7.19 мск пятницы, во "Внуково" 13 рейсов задержано, 58 отменено, в "Домодедово" 7 рейсов задержано, 16 отменено, в "Шереметьево" 7 рейсов задержано, 60 отменено.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.В этот же день фиксировались задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах - их насчитывалось более 260.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/aeroflot-1774942574.html

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Максим Горбачев

общество, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)