https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T03:39
2022-02-25T03:39
2022-02-25T03:39
экономика
россия
swift
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом."Финансово-экономическая система России самодостаточна", - отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".
https://ria.ru/20220216/swift-1773135492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, swift
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Член ОНФ Лазарева заявила, что мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
SWIFT
- международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия
может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины
. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
"Платформа "Мошеловка" с утра 24 февраля фиксирует активизацию злоумышленников, спекулирующих на информационной повестке и сообщениях о возможном отключении России от системы SWIFT", - сказала Лазарева.
По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом.
"Финансово-экономическая система России самодостаточна", - отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".
Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".