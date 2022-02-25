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Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T03:39
2022-02-25T03:39
экономика
россия
swift
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом."Финансово-экономическая система России самодостаточна", - отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".
https://ria.ru/20220216/swift-1773135492.html
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экономика, россия, swift
03:39 25.02.2022
 
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт

Член ОНФ Лазарева заявила, что мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники, которые спекулируют на теме отключения России от SWIFT, усилили свою активность в четверг на фоне информационной повестки, злоумышленники предлагают немедленно перевести деньги на "безопасный" счет, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада, в том числе сообщения появляются на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
"Платформа "Мошеловка" с утра 24 февраля фиксирует активизацию злоумышленников, спекулирующих на информационной повестке и сообщениях о возможном отключении России от системы SWIFT", - сказала Лазарева.
По ее словам, граждане массово сообщают о поступающих звонках, рассылках электронных писем и смс-сообщениях с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на "резервный защищенный счет". Лазарева призвала сохранять спокойствие, бдительность, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями и ущербом.
"Финансово-экономическая система России самодостаточна", - отмечает Лазарева. Она добавляет, что с целью осуществления межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы "Мир".
Также она напомнила, что система SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она "не жизненно необходима для проведения расчетов".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 15:17
Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ЭкономикаРоссияSWIFT
 
 
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