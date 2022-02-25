https://ria.ru/20220225/montre-1775174540.html

МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов

МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя призывы о "закрытии" проливов для российских кораблей, заявил, что Анкара будет выполнять соглашение Монтре со... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:56

2022-02-25T21:56

2022-02-25T22:06

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АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя призывы о "закрытии" проливов для российских кораблей, заявил, что Анкара будет выполнять соглашение Монтре со всеми его статьями, не впадая в двойные стандарты.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Мы будем выполнять соглашение Монтре со всеми его статьями. Мы будем выполнять его, как и раньше, буквально, не впадая в двойные стандарты", - приводит слова Чавушоглу агентство "Анадолу".Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, турция, украина, россия