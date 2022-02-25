https://ria.ru/20220225/monastyr-1775155048.html

Украинский монастырь, напрямую подчиняющийся главе РПЦ, боится провокаций

Украинский монастырь, напрямую подчиняющийся главе РПЦ, боится провокаций - РИА Новости, 25.02.2022

Украинский монастырь, напрямую подчиняющийся главе РПЦ, боится провокаций

Украинские националисты могут готовить провокацию против Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря в Ровенской области Украины,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:55

2022-02-25T19:55

2022-02-25T19:55

религия

владимир путин

россия

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московская патриархия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские националисты могут готовить провокацию против Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря в Ровенской области Украины, относящегося к Русской православной церкви (РПЦ), представители местной администрации предлагают его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ, сообщили в РПЦ.Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви."По информации, полученной из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря (Ровенская область, Украина), настоятельнице обители и сестрам настоятельно предлагают покинуть обитель из-за якобы угрозы бомбардировки Вооруженными силами России. С соответствующим предупреждением в монастырь обратились представители местной администрации. Имеющаяся информация позволяет предположить, что в отношении обители готовится провокация со стороны местных националистов", - говорится в сообщении сайта Московской патриархии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

https://ria.ru/20220222/kanonicheskaya-1774433607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, россия, украина, донбасс, московская патриархия, русская православная церковь, религия