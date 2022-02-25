Украинский монастырь, напрямую подчиняющийся главе РПЦ, боится провокаций
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские националисты могут готовить провокацию против Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря в Ровенской области Украины, относящегося к Русской православной церкви (РПЦ), представители местной администрации предлагают его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ, сообщили в РПЦ.
Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви.
"По информации, полученной из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря (Ровенская область, Украина), настоятельнице обители и сестрам настоятельно предлагают покинуть обитель из-за якобы угрозы бомбардировки Вооруженными силами России. С соответствующим предупреждением в монастырь обратились представители местной администрации. Имеющаяся информация позволяет предположить, что в отношении обители готовится провокация со стороны местных националистов", - говорится в сообщении сайта Московской патриархии.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
24 февраля, 20:05РелигияРПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Бизин