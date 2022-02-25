https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html

В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС

В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС - РИА Новости, 25.02.2022

В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС

НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:15

2022-02-25T09:15

2022-02-25T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

космос - риа наука

василий небензя

дмитрий рогозин

владимир путин

донецкая народная республика

наса

роскосмос

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель американского космического ведомства.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты, если санкции заденут сотрудничество с Россией."Мы продолжаем работать со своими международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной деятельности МКС", - заявил представитель НАСА телеканалу CNN.По его словам, новые санкции США в области экспортного контроля не отразятся на российско-американском сотрудничестве в области гражданского космоса."Никаких изменений в поддержке НАСА текущих операций на орбите не планируется", - добавил он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/progress-1773260253.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, василий небензя, дмитрий рогозин, владимир путин, донецкая народная республика, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), оон, сша, россия