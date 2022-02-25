В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
Представитель НАСА заявил, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
Международная космическая станция
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель американского космического ведомства.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты, если санкции заденут сотрудничество с Россией.
17 февраля, 10:08Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
"Мы продолжаем работать со своими международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной деятельности МКС", - заявил представитель НАСА телеканалу CNN.
По его словам, новые санкции США в области экспортного контроля не отразятся на российско-американском сотрудничестве в области гражданского космоса.
"Никаких изменений в поддержке НАСА текущих операций на орбите не планируется", - добавил он.
2 февраля, 14:33Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
31 декабря 2021, 23:01В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года
Опубликовано: Ольга Маркова