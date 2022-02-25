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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/mks-1774954603.html
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС - РИА Новости, 25.02.2022
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС
НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:15
2022-02-25T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
василий небензя
дмитрий рогозин
владимир путин
донецкая народная республика
наса
роскосмос
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель американского космического ведомства.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты, если санкции заденут сотрудничество с Россией."Мы продолжаем работать со своими международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной деятельности МКС", - заявил представитель НАСА телеканалу CNN.По его словам, новые санкции США в области экспортного контроля не отразятся на российско-американском сотрудничестве в области гражданского космоса."Никаких изменений в поддержке НАСА текущих операций на орбите не планируется", - добавил он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/progress-1773260253.html
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донецкая народная республика
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космос - риа наука, василий небензя, дмитрий рогозин, владимир путин, донецкая народная республика, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), оон, сша, россия
09:15 25.02.2022
 
В НАСА заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС

Представитель НАСА заявил, что санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. НАСА продолжает сотрудничать с Россией по вопросам деятельности МКС и не предполагает, что новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель американского космического ведомства.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты, если санкции заденут сотрудничество с Россией.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 со стартового комплекса космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 10:08
Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
"Мы продолжаем работать со своими международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной деятельности МКС", - заявил представитель НАСА телеканалу CNN.
По его словам, новые санкции США в области экспортного контроля не отразятся на российско-американском сотрудничестве в области гражданского космоса.
"Никаких изменений в поддержке НАСА текущих операций на орбите не планируется", - добавил он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:33
Опубликован порядок запусков космонавтов к МКС до 2024 года
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 23:01
В НАСА рассказали о планах сотрудничества с партнерами по МКС до 2030 года
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКосмос - РИА НаукаВасилий НебензяДмитрий РогозинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)ООНСШАРоссия
 
 
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