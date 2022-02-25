https://ria.ru/20220225/milliardery-1774951343.html

Российские миллиардеры в четверг потеряли $39 миллиардов, сообщил Forbes

Российские миллиардеры в четверг потеряли $39 миллиардов, сообщил Forbes - РИА Новости, 25.02.2022

Российские миллиардеры в четверг потеряли $39 миллиардов, сообщил Forbes

Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла"... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:55

2022-02-25T08:55

2022-02-25T08:55

экономика

вагит алекперов

владимир лисин

владимир потанин

сша

украина

новолипецкий металлургический комбинат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех сократилось состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова, подсчитал Forbes.Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%. Ранее президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В связи с этим США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.Как отмечает издание, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на 90 миллиардов долларов. По итогам четверга наибольшие потери потерпел Вагит Алекперов - его состояние сократилось на 3,8 миллиарда долларов или на 15,4%.Состояние основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова уменьшилось на 3,3 миллиарда долларов (11,3%), а Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", потерял 2,6 миллиарда (18,2%). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин в четверг обеднел на 2,5 миллиарда долларов или на 8,3%.Больше всего в процентном соотношении потерял основатель TCS Group Олег Тиньков - его состояние сократилось на 2 миллиарда долларов, то есть 52,2%. Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,9 миллиарда долларов, или на 7%.

https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946548.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вагит алекперов, владимир лисин, владимир потанин, сша, украина, новолипецкий металлургический комбинат, россия