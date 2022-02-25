https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1775062162.html

Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией

Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией - РИА Новости, 25.02.2022

Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией

Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:53

2022-02-25T14:53

2022-02-25T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

филиппины

сша

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Федеративные штаты Микронезии в пятницу уведомили посольство РФ на Филиппинах, что они разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Небольшое тихоокеанское государство заявило о готовности изменить свое решение, только когда Россия покажет "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству"."Что такое Микронезия? Это несколько островов в Тихом океане, просто смешно об этом говорить. Западное сообщество, фактически, бросило Украину, никто дипломатических отношений с нами не прервал", - сказал политолог.По его словам, долгие годы страны Запада, в первую очередь США, рассматривали Украину как оружие в противостоянии с Россией, - "но долго это продолжаться не могло".На высшем уровне и Германия, и Британия заявили, "что готовы поставлять вооружения и наполнять [украинскую] казну деньгами, хотя вряд ли в казну эти деньги попадут", напомнил эксперт."Но воевать за Украину с Россией никто не собирается. Исходя из этого, все и сохраняют дипломатические отношения", - пояснил эксперт.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1774981653.html

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774864991.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, филиппины, сша, в мире, признание днр и лнр в россии