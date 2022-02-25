Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией
Политолог Гусев заявил, что власти Микронезии вряд ли знают, где находится Украина
Микронезия. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Федеративные штаты Микронезии в пятницу уведомили посольство РФ на Филиппинах, что они разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Небольшое тихоокеанское государство заявило о готовности изменить свое решение, только когда Россия покажет "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
"Что такое Микронезия? Это несколько островов в Тихом океане, просто смешно об этом говорить. Западное сообщество, фактически, бросило Украину, никто дипломатических отношений с нами не прервал", - сказал политолог.
По его словам, долгие годы страны Запада, в первую очередь США, рассматривали Украину как оружие в противостоянии с Россией, - "но долго это продолжаться не могло".
"У меня вызвало удивление, почему кроме Микронезии не нашелся никто, кто бы поддержал Украину. Это говорит о том, что Украина никому не нужна. Все западные страны, которые обсуждают ситуацию, в общем-то, с ухмылкой и усмешкой об этом говорят и даже не думают поддерживать Украину", - считает собеседник агентства.
На высшем уровне и Германия, и Британия заявили, "что готовы поставлять вооружения и наполнять [украинскую] казну деньгами, хотя вряд ли в казну эти деньги попадут", напомнил эксперт.
"Но воевать за Украину с Россией никто не собирается. Исходя из этого, все и сохраняют дипломатические отношения", - пояснил эксперт.
"Что касается Микронезии - я абсолютно уверен, что они даже не знают, где находится Украина. Наверное, их кто-то попросил, но не могу ручаться", - заключил Гусев.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова