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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1775062162.html
Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией
Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией - РИА Новости, 25.02.2022
Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией
Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:53
2022-02-25T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
филиппины
сша
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Федеративные штаты Микронезии в пятницу уведомили посольство РФ на Филиппинах, что они разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Небольшое тихоокеанское государство заявило о готовности изменить свое решение, только когда Россия покажет "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству"."Что такое Микронезия? Это несколько островов в Тихом океане, просто смешно об этом говорить. Западное сообщество, фактически, бросило Украину, никто дипломатических отношений с нами не прервал", - сказал политолог.По его словам, долгие годы страны Запада, в первую очередь США, рассматривали Украину как оружие в противостоянии с Россией, - "но долго это продолжаться не могло".На высшем уровне и Германия, и Британия заявили, "что готовы поставлять вооружения и наполнять [украинскую] казну деньгами, хотя вряд ли в казну эти деньги попадут", напомнил эксперт."Но воевать за Украину с Россией никто не собирается. Исходя из этого, все и сохраняют дипломатические отношения", - пояснил эксперт.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1774981653.html
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774864991.html
россия
филиппины
сша
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Дарья Буймова
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владимир путин, россия, филиппины, сша, в мире, признание днр и лнр в россии
14:53 25.02.2022
 
Политолог прокомментировал разрыв дипотношений Микронезии с Россией

Политолог Гусев заявил, что власти Микронезии вряд ли знают, где находится Украина

© Flickr / Matt KiefferМикронезия
Микронезия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Flickr / Matt Kieffer
Микронезия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Микронезия стала единственной страной, вслед за Украиной разорвавшей дипломатические отношения с Россией, - само по себе это смешно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Федеративные штаты Микронезии в пятницу уведомили посольство РФ на Филиппинах, что они разрывают дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине. Небольшое тихоокеанское государство заявило о готовности изменить свое решение, только когда Россия покажет "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
Атолл Бикини в Микронезии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений
"Что такое Микронезия? Это несколько островов в Тихом океане, просто смешно об этом говорить. Западное сообщество, фактически, бросило Украину, никто дипломатических отношений с нами не прервал", - сказал политолог.
По его словам, долгие годы страны Запада, в первую очередь США, рассматривали Украину как оружие в противостоянии с Россией, - "но долго это продолжаться не могло".
"У меня вызвало удивление, почему кроме Микронезии не нашелся никто, кто бы поддержал Украину. Это говорит о том, что Украина никому не нужна. Все западные страны, которые обсуждают ситуацию, в общем-то, с ухмылкой и усмешкой об этом говорят и даже не думают поддерживать Украину", - считает собеседник агентства.
На высшем уровне и Германия, и Британия заявили, "что готовы поставлять вооружения и наполнять [украинскую] казну деньгами, хотя вряд ли в казну эти деньги попадут", напомнил эксперт.
"Но воевать за Украину с Россией никто не собирается. Исходя из этого, все и сохраняют дипломатические отношения", - пояснил эксперт.
"Что касается Микронезии - я абсолютно уверен, что они даже не знают, где находится Украина. Наверное, их кто-то попросил, но не могу ручаться", - заключил Гусев.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД прокомментировал решение Киева разорвать дипотношения с Москвой
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияФилиппиныСШАВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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