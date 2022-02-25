https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1774981653.html

Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений

Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений - РИА Новости, 25.02.2022

Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений

Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:04

2022-02-25T11:04

2022-02-25T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир путин

микронезия

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598389888_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_01e4d587878701acc57fb6e564bc2262.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах."Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774794207.html

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774864991.html

микронезия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, микронезия, россия, украина