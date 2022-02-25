Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений
Федеративные штаты Микронезии уведомили Россию о разрыве дипотношений
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах.
"Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.
24 февраля, 15:41В миреМИД Украины начал процедуру разрыва дипотношений с Россией
Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.
Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова