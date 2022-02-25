Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/mikroneziya-1774981653.html
Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений
Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений - РИА Новости, 25.02.2022
Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений
Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:04
2022-02-25T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
микронезия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598389888_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_01e4d587878701acc57fb6e564bc2262.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах."Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774794207.html
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774864991.html
микронезия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598389888_0:0:1369:1028_1920x0_80_0_0_8756f349038edfbd8a1b35d136de5c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, микронезия, россия, украина
11:04 25.02.2022
 
Микронезия уведомила Россию о разрыве дипотношений

Федеративные штаты Микронезии уведомили Россию о разрыве дипотношений

CC0 / / Атолл Бикини в Микронезии
Атолл Бикини в Микронезии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC0 / /
Атолл Бикини в Микронезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Филиппинах.
"Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:41В мире
МИД Украины начал процедуру разрыва дипотношений с Россией
Микронезия, как отмечается в документе, пойдет на восстановление дипотношений с РФ только, когда российская сторона продемонстрирует "действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству".
Выразив солидарность с народом и властями Украины, микронезийское правительство приводит слова своего президента страны Дэвида Пануэло о том, что Микронезия следует примеру своего партнера Украины и разрывает отношения с Россией.
Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД прокомментировал решение Киева разорвать дипотношения с Москвой
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМикронезияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала