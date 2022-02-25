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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/mid-1775187396.html
В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"
В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома" - РИА Новости, 25.02.2022
В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины сводкой из дурдома. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:34
2022-02-25T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины сводкой из дурдома."Когда сейчас смотрю особенно за сегодняшний день, за несколько часов последних новости от наших западных партнеров, англосаксонского дуэта и всего того, что с ним связано, у меня такое ощущение, что это, знаете, какие-то сводки из дурдома", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
23:34 25.02.2022 (обновлено: 23:50 25.02.2022)
 
В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"

Представитель МИД Захарова: оценки Запада ситуации вокруг Украины —сводки из дурдома

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины сводкой из дурдома.
"Когда сейчас смотрю особенно за сегодняшний день, за несколько часов последних новости от наших западных партнеров, англосаксонского дуэта и всего того, что с ним связано, у меня такое ощущение, что это, знаете, какие-то сводки из дурдома", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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