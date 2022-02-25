https://ria.ru/20220225/mid-1775187396.html

В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"

В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома" - РИА Новости, 25.02.2022

В МИД назвали оценки Запада ситуации вокруг Украины "сводками из дурдома"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины сводкой из дурдома. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:34

2022-02-25T23:34

2022-02-25T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины сводкой из дурдома."Когда сейчас смотрю особенно за сегодняшний день, за несколько часов последних новости от наших западных партнеров, англосаксонского дуэта и всего того, что с ним связано, у меня такое ощущение, что это, знаете, какие-то сводки из дурдома", - сказала Захарова в эфире "Первого канала".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова