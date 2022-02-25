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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/mid-1775115566.html
В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной
В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022
В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной
Российский МИД умеет отделять эмоции от профессионализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:31
2022-02-25T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
мария захарова
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский МИД умеет отделять эмоции от профессионализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, мария захарова, россия
17:31 25.02.2022 (обновлено: 17:44 25.02.2022)
 
В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной

Представитель МИД Захарова: Москва умеет отделять эмоции от профессионализма

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский МИД умеет отделять эмоции от профессионализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваРоссия
 
 
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