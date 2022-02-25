https://ria.ru/20220225/mid-1775115566.html

В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной

В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022

В МИД рассказали о предстоящих контактах с Украиной

Российский МИД умеет отделять эмоции от профессионализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:31

2022-02-25T17:31

2022-02-25T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

мария захарова

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский МИД умеет отделять эмоции от профессионализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775117938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, мария захарова, россия