https://ria.ru/20220225/mid-1774989343.html

МИД назвал темы встречи Лаврова с представителями ДНР и ЛНР

МИД назвал темы встречи Лаврова с представителями ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022

МИД назвал темы встречи Лаврова с представителями ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР обсудит ход специальной военной операции России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:26

2022-02-25T11:26

2022-02-25T11:37

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

ситуация в днр и лнр

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР обсудит ход специальной военной операции России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой."Будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой 24 февраля с.г. российскими Вооружёнными Силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, цель которой – обеспечить безопасность республик, а также защитить права и интересы проживающего там населения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."В ходе предстоящих переговоров в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами", - сообщили в МИД РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774983401.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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