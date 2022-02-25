https://ria.ru/20220225/meta-1775175635.html

Meta отказалась выполнять требование российских властей

Meta отказалась выполнять требование российских властей - РИА Новости, 25.02.2022

Meta отказалась выполнять требование российских властей

Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:07

2022-02-25T22:07

2022-02-25T22:21

россия

meta (метавселенная)

в мире

технологии

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости, в принадлежащей ей социальной сети Facebook, заявил в пятницу вице-президент Meta Ник Клегг."Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов", - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.Ранее стало известно, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

https://ria.ru/20220225/facebook-1775159106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, meta (метавселенная), в мире, технологии, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)