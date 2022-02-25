22:07 25.02.2022 (обновлено: 22:21 25.02.2022)
Meta отказалась выполнять требование российских властей
Meta отказалась выполнять требование российских властей относительно аккаунтов СМИ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости, в принадлежащей ей социальной сети Facebook, заявил в пятницу вице-президент Meta Ник Клегг.
"Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов", - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.
Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
Ранее стало известно, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Опубликовано: Наталья Макарова