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Meta отказалась выполнять требование российских властей
Meta отказалась выполнять требование российских властей - РИА Новости, 25.02.2022
Meta отказалась выполнять требование российских властей
Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:07
2022-02-25T22:21
россия
meta (метавселенная)
в мире
технологии
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости, в принадлежащей ей социальной сети Facebook, заявил в пятницу вице-президент Meta Ник Клегг."Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов", - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.Ранее стало известно, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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60
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60
россия, meta (метавселенная), в мире, технологии, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:07 25.02.2022 (обновлено: 22:21 25.02.2022)
 
Meta отказалась выполнять требование российских властей

Meta отказалась выполнять требование российских властей относительно аккаунтов СМИ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американская компания Meta отказалась выполнять требование властей России по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости, в принадлежащей ей социальной сети Facebook, заявил в пятницу вице-президент Meta Ник Клегг.
"Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов", - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.
Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
Ранее стало известно, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:22
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Facebook
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияMeta (метавселенная)В миреТехнологииFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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