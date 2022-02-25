https://ria.ru/20220225/merkel-1775023122.html

Меркель поддержала политику Запада по России

Меркель поддержала политику Запада по России - РИА Новости, 25.02.2022

Меркель поддержала политику Запада по России

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины, выразила солидарность с Владимиром Зеленским и поддержала... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:09

2022-02-25T13:09

2022-02-25T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

европа

россия

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины, выразила солидарность с Владимиром Зеленским и поддержала действия стран Запада."Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это", - заявила Меркель агентству DPA.Она выразила солидарность украинскому народу и ее руководству во главе с Зеленским. Меркель добавила, что все усилия правительства ФРГ, Большой семерки, НАТО, ООН требовать остановки военных действий со стороны России "находят мою полную поддержку". Экс-канцлер заявила, что "с большой обеспокоенностью и участием" следит за развитием событий.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, европа, россия, нато, оон