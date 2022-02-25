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Правительство обязало маркировать табачные стики
Правительство обязало маркировать табачные стики - РИА Новости, 25.02.2022
Правительство обязало маркировать табачные стики
Правительство РФ включило в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака, соответствующее... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:07
2022-02-25T15:07
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ включило в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Дополнить перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации ... пунктами 1-2 и 1-3 следующего содержания: табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания ... курительные смеси для кальяна, не содержащие табак", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале февраля подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов, антисептиков. К 2024 году для снижения доли нелегальной продукции в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
15:07 25.02.2022
 
Правительство обязало маркировать табачные стики

Правительство ввело маркировку табачных стиков и курительных смесей для кальяна без табака

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ включило в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Дополнить перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации ... пунктами 1-2 и 1-3 следующего содержания: табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания ... курительные смеси для кальяна, не содержащие табак", - говорится в документе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале февраля подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.
Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов, антисептиков. К 2024 году для снижения доли нелегальной продукции в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 20:12
В Госдуме предложили контролировать цены на алкоголь с помощью маркировки
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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