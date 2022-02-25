https://ria.ru/20220225/markirovka-1775066763.html

Правительство обязало маркировать табачные стики

Правительство обязало маркировать табачные стики - РИА Новости, 25.02.2022

Правительство обязало маркировать табачные стики

Правительство РФ включило в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака, соответствующее... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:07

2022-02-25T15:07

2022-02-25T15:07

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ включило в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, табачные стики и курительные смеси для кальяна без табака, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Дополнить перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации ... пунктами 1-2 и 1-3 следующего содержания: табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания ... курительные смеси для кальяна, не содержащие табак", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале февраля подписал постановление о проведении в стране эксперимента по маркировке отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов, антисептиков. К 2024 году для снижения доли нелегальной продукции в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

https://ria.ru/20220209/alkogol-1771957945.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф