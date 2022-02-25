https://ria.ru/20220225/magate-1775101252.html

Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС

Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:42

2022-02-25T16:42

2022-02-25T16:58

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в пятницу пресс-служба украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС."Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения увеличения уровня радиации вследствие захвата 24 февраля 2022 войсками Российской Федерации территории зоны ЧАЭС. Указанные деяния РФ являются прямым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года в отношении защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минэкологии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказываютникакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны РФ. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/delegatsiya-1775084904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, магатэ, чернобыльская аэс, россия