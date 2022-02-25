Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/magate-1775101252.html
Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС
Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС
Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:42
2022-02-25T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
магатэ
чернобыльская аэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771232058_0:87:3108:1835_1920x0_80_0_0_b18706ae613fafc4d8bff646f5251a83.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в пятницу пресс-служба украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС."Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения увеличения уровня радиации вследствие захвата 24 февраля 2022 войсками Российской Федерации территории зоны ЧАЭС. Указанные деяния РФ являются прямым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года в отношении защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минэкологии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказываютникакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны РФ. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/delegatsiya-1775084904.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771232058_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d1231f7e8816c3d17d070441bd7c3235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, магатэ, чернобыльская аэс, россия
16:42 25.02.2022 (обновлено: 16:58 25.02.2022)
 
Украина проинформировала МАГАТЭ о потере контроля над объектами ЧАЭС

Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными объектами ЧАЭС

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие во время учений в Припяти
Украинские военнослужащие во время учений в Припяти - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие во время учений в Припяти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в пятницу пресс-служба украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
"Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения увеличения уровня радиации вследствие захвата 24 февраля 2022 войсками Российской Федерации территории зоны ЧАЭС. Указанные деяния РФ являются прямым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года в отношении защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минэкологии.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:56В мире
Путин согласился отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказываютникакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны РФ. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреМАГАТЭЧернобыльская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала