15:56 25.02.2022 (обновлено: 16:15 25.02.2022)
Глава Львовской области Украины ввел комендантский час
Глава Львовской области Козицкий ввел комендантский час с 22 до семи часов утра
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час.
"Еще одна новость - это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 мск). Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски", - сказал Козицкий во время пресс-конференции, видео которой выложено у него на странице в Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков