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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lvov-1775085000.html
Глава Львовской области Украины ввел комендантский час
Глава Львовской области Украины ввел комендантский час - РИА Новости, 25.02.2022
Глава Львовской области Украины ввел комендантский час
Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:56
2022-02-25T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
львов
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львовская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час."Еще одна новость - это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 мск). Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски", - сказал Козицкий во время пресс-конференции, видео которой выложено у него на странице в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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львов, в мире, украина, львовская область, россия, ситуация в днр и лнр
15:56 25.02.2022 (обновлено: 16:15 25.02.2022)
 
Глава Львовской области Украины ввел комендантский час

Глава Львовской области Козицкий ввел комендантский час с 22 до семи часов утра

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Fotolia / Seqoya
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час.
"Еще одна новость - это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 мск). Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски", - сказал Козицкий во время пресс-конференции, видео которой выложено у него на странице в Facebook.
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:32
"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
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