https://ria.ru/20220225/lvov-1775085000.html

Глава Львовской области Украины ввел комендантский час

Глава Львовской области Украины ввел комендантский час - РИА Новости, 25.02.2022

Глава Львовской области Украины ввел комендантский час

Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:56

2022-02-25T15:56

2022-02-25T16:15

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в области вводится комендантский час."Еще одна новость - это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 мск). Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски", - сказал Козицкий во время пресс-конференции, видео которой выложено у него на странице в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

львов, в мире, украина, львовская область, россия, ситуация в днр и лнр