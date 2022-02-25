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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lnr-1775156217.html
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров - РИА Новости, 25.02.2022
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров
Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:02
2022-02-25T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке ВС РФ."Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сообщил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
20:02 25.02.2022 (обновлено: 20:44 25.02.2022)
 
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров

Минобороны России: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке ВС РФ.
"Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сообщил генерал.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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