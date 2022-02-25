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Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров

Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров - РИА Новости, 25.02.2022

Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров

Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:02

2022-02-25T20:02

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке ВС РФ."Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сообщил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков