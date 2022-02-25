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Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров - РИА Новости, 25.02.2022
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров
Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:02
2022-02-25T20:02
2022-02-25T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на более чем 20 километров, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке ВС РФ."Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе", - сообщил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
20:02 25.02.2022 (обновлено: 20:44 25.02.2022)
Минобороны: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров
Минобороны России: войска ЛНР и ДНР продвинулись на более чем 20 километров