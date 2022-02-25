https://ria.ru/20220225/lnr-1775041550.html

На позициях ВСУ в освобожденном Лопаскино нашли британское вооружение

На позициях ВСУ в освобожденном Лопаскино нашли британское вооружение - РИА Новости, 25.02.2022

На позициях ВСУ в освобожденном Лопаскино нашли британское вооружение

Народная милиция Луганской народной республики на брошенных украинскими военными позициях обнаружила британский противотанковый гранатомет NLAW, заявил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:56

2022-02-25T13:56

2022-02-25T15:48

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики на брошенных украинскими военными позициях обнаружила британский противотанковый гранатомет NLAW, заявил журналистам в пятницу в освобожденном Лопаскино официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Это один из первых западных трофеев наших военнослужащих, освободивших населенный пункт Лопаскино. Вот это так называемое оборонительное вооружение ВС Украины, которое поставлялось западными странами, но очевидно, либо плохо учили, либо плохо мотивировали. Потому что совсем не стреляное и, по сообщениям наших ребят, была обнаружена рядом с брошенной винтовкой", - рассказал Филипоненко журналистам.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html

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россия

чехия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, чехия, франция, вооруженные силы украины, нато