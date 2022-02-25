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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lnr-1775010489.html
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России - РИА Новости, 25.02.2022
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России
Нарушения режима прекращения огня Киевом увеличились в сотни раз после признания ЛНР Россией, у республики не осталось выбора, кроме как попросить помощи у РФ,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:32
2022-02-25T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
владислав дейнего
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня Киевом увеличились в сотни раз после признания ЛНР Россией, у республики не осталось выбора, кроме как попросить помощи у РФ, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."В рамках подписанного договора между РФ и ЛНР мы обратились за поддержкой к РФ, за защитой в тех условиях, в которых мы оказались. Вот даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы, сразу же практически после признания в десятки, если не в сотни раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня", - сказал Дейнего в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения, - это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ, и у нас не оставалось выхода", - подчеркнул он.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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лнр, владислав дейнего, россия, ситуация в днр и лнр, украина
12:32 25.02.2022 (обновлено: 12:41 25.02.2022)
 
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России

Глава МИД ЛНР Дейнего: Киев увеличил обстрелы в сотни раз после признания республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина переходит улицу в Луганске
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня Киевом увеличились в сотни раз после признания ЛНР Россией, у республики не осталось выбора, кроме как попросить помощи у РФ, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"В рамках подписанного договора между РФ и ЛНР мы обратились за поддержкой к РФ, за защитой в тех условиях, в которых мы оказались. Вот даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы, сразу же практически после признания в десятки, если не в сотни раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня", - сказал Дейнего в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения, - это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ, и у нас не оставалось выхода", - подчеркнул он.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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