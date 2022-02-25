https://ria.ru/20220225/lnr-1775010489.html

В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России

В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России

Нарушения режима прекращения огня Киевом увеличились в сотни раз после признания ЛНР Россией, у республики не осталось выбора, кроме как попросить помощи у РФ,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:32

2022-02-25T12:32

2022-02-25T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

владислав дейнего

россия

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня Киевом увеличились в сотни раз после признания ЛНР Россией, у республики не осталось выбора, кроме как попросить помощи у РФ, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."В рамках подписанного договора между РФ и ЛНР мы обратились за поддержкой к РФ, за защитой в тех условиях, в которых мы оказались. Вот даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы, сразу же практически после признания в десятки, если не в сотни раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня", - сказал Дейнего в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Массированные обстрелы, будоражащие всю линию разграничения, - это то, чем Украина ответила на этот шаг РФ, и у нас не оставалось выхода", - подчеркнул он.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1775010994.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, владислав дейнего, россия, ситуация в днр и лнр, украина