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Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики

Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики - РИА Новости, 25.02.2022

Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:20

2022-02-25T12:20

2022-02-25T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

владислав дейнего

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за признание республики."Прежде всего хотелось бы передать слова огромной благодарности, попросить вас эти слова передать президенту Российской Федерации", - сказал он на переговорах с Лавровым.Он добавил, что указ о признании Луганской и Донецкой народных республик - "это очень серьезные указы в жизни республик Донбасса".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, владислав дейнего, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин