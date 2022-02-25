Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lnr-1775005594.html
Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики
Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики - РИА Новости, 25.02.2022
Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:20
2022-02-25T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
владислав дейнего
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029671_0:0:2890:1627_1920x0_80_0_0_507710e94146a8b75a23445f6a16bab2.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за признание республики."Прежде всего хотелось бы передать слова огромной благодарности, попросить вас эти слова передать президенту Российской Федерации", - сказал он на переговорах с Лавровым.Он добавил, что указ о признании Луганской и Донецкой народных республик - "это очень серьезные указы в жизни республик Донбасса".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029671_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_473c43f9254143976b5f15c85b13a0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лнр, владислав дейнего, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
12:20 25.02.2022 (обновлено: 13:29 25.02.2022)
 
Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики

Глава МИД ЛНР Дейнего передал благодарность Путину за признание республики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего во время встречи в Москве с министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего во время встречи в Москве с министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего во время встречи в Москве с министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за признание республики.
"Прежде всего хотелось бы передать слова огромной благодарности, попросить вас эти слова передать президенту Российской Федерации", - сказал он на переговорах с Лавровым.
Он добавил, что указ о признании Луганской и Донецкой народных республик - "это очень серьезные указы в жизни республик Донбасса".
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала