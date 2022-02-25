12:20 25.02.2022 (обновлено: 13:29 25.02.2022)
Глава МИД ЛНР передал благодарность Путину за признание республики
Глава МИД ЛНР Дейнего передал благодарность Путину за признание республики
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего во время встречи в Москве с министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего во время встречи в Москве с министр иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем министра иностранных дел ДНР Сергеем Пересадой
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за признание республики.
"Прежде всего хотелось бы передать слова огромной благодарности, попросить вас эти слова передать президенту Российской Федерации", - сказал он на переговорах с Лавровым.
Он добавил, что указ о признании Луганской и Донецкой народных республик - "это очень серьезные указы в жизни республик Донбасса".
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Влада Копылова