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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775035430.html
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров
После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:38
2022-02-25T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
украина
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Поэтому, конечно же, любые операции вооруженные, направленные на восстановление какого-то демократического порядка, без элементов геноцида, без элементов неонацизма и милитаризма, конечно, все это вернется к переговорам и президент (России - ред.) Путин, привлекаю еще раз внимание к его словам, мы выступаем за то, чтобы освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", - сказал Лавров на пресс-конференции."К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - сказал Лавров журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774744502.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, киев, украина, чернобыльская аэс
13:38 25.02.2022 (обновлено: 14:05 25.02.2022)
 
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Поэтому, конечно же, любые операции вооруженные, направленные на восстановление какого-то демократического порядка, без элементов геноцида, без элементов неонацизма и милитаризма, конечно, все это вернется к переговорам и президент (России - ред.) Путин, привлекаю еще раз внимание к его словам, мы выступаем за то, чтобы освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:30В мире
Лукашенко предложил России и Украине провести переговоры в Минске
"К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - сказал Лавров журналистам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаЧернобыльская АЭС
 
 
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