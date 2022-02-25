https://ria.ru/20220225/lavrov-1775035430.html

Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров

Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров

После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:38

2022-02-25T13:38

2022-02-25T14:05

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Поэтому, конечно же, любые операции вооруженные, направленные на восстановление какого-то демократического порядка, без элементов геноцида, без элементов неонацизма и милитаризма, конечно, все это вернется к переговорам и президент (России - ред.) Путин, привлекаю еще раз внимание к его словам, мы выступаем за то, чтобы освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", - сказал Лавров на пресс-конференции."К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи. А украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - сказал Лавров журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lukashenko-1774744502.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775031541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, киев, украина, чернобыльская аэс