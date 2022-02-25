https://ria.ru/20220225/lavrov-1775013314.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:01
2022-02-25T13:01
2022-02-25T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775012415_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a3542fb8fc0715f3da0e748755e62a04.jpg
LIVE: Пресс-конференция Лаврова после встречи с представителями ЛНР и ДНР
LIVE: Пресс-конференция Лаврова после встречи с представителями ЛНР и ДНР
2022-02-25T13:01
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PT33M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, ситуация в днр и лнр, видео, луганская народная республика, донецкая народная республика
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
2022-02-25T13:01
true
PT33M54S
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Станислав Ванд
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика