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Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция

Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022

Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:01

2022-02-25T13:01

2022-02-25T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

сергей лавров, ситуация в днр и лнр, видео, луганская народная республика, донецкая народная республика