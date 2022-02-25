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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775013314.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:01
2022-02-25T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Станислав Ванд
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60
353
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова после встречи с представителями ЛНР и ДНР
LIVE: Пресс-конференция Лаврова после встречи с представителями ЛНР и ДНР
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
сергей лавров, ситуация в днр и лнр, видео, луганская народная республика, донецкая народная республика
Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
2022-02-25T13:01
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PT33M54S
13:01 25.02.2022
 

Пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов после встречи с представителями ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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